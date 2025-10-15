Spektakel tijdens Magisch Samhain in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Magisch Samhain in Vesting Bourtange behoort inmiddels tot de mooiste Fantasy festivals in Nederland. De historische Vesting is een perfecte locatie voor dit evenement. Ook dit jaar staat de vesting op 25 en 26 oktober weer bol van de magische acts, steampunk, bijbehorende standhouders en volop muziek op twee podia. Kortom een prachtige ambiance voor Magisch Samhain.
Samhain is een van de oudste mythische feesten en wordt al duizenden jaren gevierd. Voor de Kelten was dit het begin van het nieuwe jaar. Het feest houdt verband met de seizoenswissel en de cyclus van het leven, waarbij de grens tussen onze wereld en de geestelijke wereld broos en dun wordt. De Historische vesting biedt een prachtige ambiance voor dit festival.
In de magische nacht van Samhain, van zaterdag op zondag wordt de sluier tussen de verschillende dimensies opgeheven. Samhain is het moment om met de geestenwereld contact te maken. Op zaterdag en zondag zal de Vesting dan ook bezocht worden door vele magische figuren. Elfen, heksen, druïden, geesten en demonen uit allerlei dimensies zullen de Vesting innemen.
Ook dit jaar zijn er op de zaterdag een aantal spectaculaire stelloopacts te bewonderen in de Vesting, zoals Red Act, een show van internationale allure. Daarnaast optredens van diverse straatartiesten, goochelaars en jongleurs. Ook op de zondag kan het publiek dit jaar voor het eerst naast de straatartiesten genieten van een steltloopact. De zaterdagavond wordt afgesloten met een vuurshow bij de molen.
Naast de pleinen zijn maar liefst vier van de vijf bastions van de Vesting gevuld met een scala aan standhouders, horeca en muziek. Ook zijn er een kinderplein en diverse attracties. Veel bezoekers zijn op beide dagen uitgedost in prachtige kleding; fantasy, sprookjes en andere passende kleding.
Bron: Hendri Meendering
Catharina Glazenburg