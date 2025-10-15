Stichting Wandelvierdaagse Ter Apel organiseert Winter Wonder Wandeling

TER APEL – Op 12 december organiseert Stichting Wandelvierdaagse Ter Apel van 18.00 tot 21.00 uur een Winter Wonder Wandeling; een wandeltocht van 6,5 kilometer langs een mooi verlichte route door het dorp en de bossen van Ter Apel
Volg de lichtjes en wandel een mooi verlichte route in en door Ter Apel. De start is bij Camping Moekesgat en wandel naar de kerstfair bij het Beachhouse. Onderweg zijn er twinkelende lichtjes, muziek en gezellige vuurtjes.
Bron: Stichting Wandelvierdaagse Ter Apel
Catharina Glazenburg