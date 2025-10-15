Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg
- CG - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen.

Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen als bespreekpunt op de agenda:

 Afhamerpunten
• Wensen en bedenkingen gemeenschappelijke adviescommissie Veiligheidsregio Groningen
• Woonzorgvisie
• TAM-omgevingsplan: pré-mantelzorg en verruiming woningsplitsing

 Bespreekpunt
• Klachtenbehandeling in de gemeente Westerwolde

Klik HIER voor de agenda.

Zie ook de website: www.westerwolde.nl/bestuurlijkeinformatie

Wil je thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.