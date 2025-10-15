Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen.
Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen als bespreekpunt op de agenda:
Afhamerpunten
• Wensen en bedenkingen gemeenschappelijke adviescommissie Veiligheidsregio Groningen
• Woonzorgvisie
• TAM-omgevingsplan: pré-mantelzorg en verruiming woningsplitsing
Bespreekpunt
• Klachtenbehandeling in de gemeente Westerwolde
Klik HIER voor de agenda.
Zie ook de website: www.westerwolde.nl/bestuurlijkeinformatie
Wil je thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/
Catharina Glazenburg
Bron: Gemeente Westerwolde