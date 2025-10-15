Verslag deelname Sloeproeivereniging Delfzijl aan de Great River Race 2025

DELFZIJL, LONDEN – Op donderdag 18 september 2025 vertrok de ploeg van Sloeproeivereniging Delfzijl met hun sloep Aludux op de trailer richting Hoek van Holland. Van daaruit staken zij met de ferry over naar Engeland om deel te nemen aan de Great River Race 2025 in Londen. Dit jaarlijkse evenement, bekend als de “Marathon van de Thames”, trekt honderden sloepen en roeiboten uit binnen- en buitenland en geldt als een van de hoogtepunten van het internationale sloeproeiseizoen.
Het team bestond uit tien roeiers, een stuurman en een verplichte gast, zoals het reglement van de race voorschrijft. Na aankomst in Londen werd de sloep klaargemaakt voor de wedstrijd en nam het team deel aan de indrukwekkende start bij de Tower Bridge. Over een traject van ruim 21 mijl (ongeveer 34 kilometer) leverden de Delfzijlsters een sterke prestatie. De omstandigheden waren uitdagend door de wisselende stroming en de drukte op de rivier, maar het team hield het tempo hoog en wist de race in goede sfeer en met een uitstekend gezamenlijk ritme te voltooien.
De Aludux eindigde uiteindelijk op een indrukwekkende 17e plaats van de 270 deelnemende boten, een resultaat waar het team met trots op terugkijkt. Na de finish volgde de traditionele prijsuitreiking en een gezellig samenzijn met andere internationale teams.
Op zondagochtend vertrok de ploeg met de ferry vanuit Harwich weer richting Nederland, vermoeid maar voldaan. De deelname aan de Great River Race was een bijzondere ervaring die niet alleen sportieve, maar ook culturele hoogtepunten bood en die zeker smaakt naar meer voor Sloeproeivereniging Delfzijl.
Tekst en foto’s ingezonden door Laurens Mulder
Catharina Glazenburg