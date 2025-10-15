Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

Welke interviews kunt u vandaag verwachten:

09.15 Marco Bos – Megatransport TenneT in de regio


09.45 Jan Jacob van Dijk – Overheidsdeelnemingen onmisbaar voor energietransitie

10.15 Malou Vos: Reportage

10.45 Renske Lambeck – Programma Oudeschans voor oktober

11.15 Malou Vos: Reportage

11.45 Jacob Klompien – Artificial Intelligence fabriek in Groningen

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.

Catharina Glazenburg

Bron: Groningen1

