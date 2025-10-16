Gemeente Oldambt gaat strenger controleren op PMD-afval

OLDAMBT – De gemeente Oldambt gaat vanaf nu strenger controleren op de inhoud van PMD-containers. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons. In de PMD-container horen alleen lege verpakkingen thuis.
Waarom is dit nodig?
Veel inwoners scheiden hun afval al goed. Toch komt er soms afval in de PMD-bak dat daar niet hoort, zoals piepschuim, papier of volle drankpakken. Hierdoor kan een hele vracht worden afgekeurd bij de sorteerinstallatie. Dan kan er niets worden gerecycled en kost het inwoners extra geld.
Strenger toezicht
Beladers letten altijd al op verkeerd afval. Vanaf nu doen ze dat strenger. Zit er afval in de PMD-container dat er niet in hoort? Dan blijft de bak staan. Gebeurt dit vaker, dan krijgt de bewoner een brief van de gemeente. Bij herhaling kan dit leiden tot een boete.
Twijfelt u? Stel uzelf twee vragen
Om het makkelijker te maken, kunt u zichzelf twee vragen stellen:
- Is het een verpakking van plastic, metaal of een drankenkarton?
- Is de verpakking leeg?
Als u beide vragen met “ja” kunt beantwoorden, dan mag de verpakking in de PMD-container.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg