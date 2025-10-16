Gemeente Pekela gaat groot deel van het riool vernieuwen

PEKELA – De gemeente Pekela gaat de komende jaren op een groot aantal plekken het riool vernieuwen. Dat staat in het gemeentelijk rioleringsplan waarvoor de gemeenteraad dinsdag groen licht heeft gegeven.
Pekela heeft meer dan honderd kilometer aan riool. Een deel daarvan is meer dan vijftig jaar oud en moet worden vervangen. De gemeente probeert de rioleringswerkzaamheden zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden, zoals nieuwe bestrating, het vernieuwen van tegelpaden en het planten van bomen en struiken.
Door de investeringen in het riool en andere waterprojecten gaan de rioleringskosten voor de inwoners omhoog. Nu zijn de kosten 187,20 euro per jaar en dat is in vergelijking met andere gemeenten vrij laag. Hoeveel extra de Pekelders moeten gaan betalen is nog onduidelijk. Daar neemt de gemeenteraad jaarlijks een besluit over.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg