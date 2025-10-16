Gemeenteraad stelt Woonzorgvisie Westerwolde vast

WESTERWOLDE – Nieuwe woonzorgvisie Westerwolde: prettig wonen met zorg dichtbij.
De gemeenteraad van Westerwolde heeft op 15 oktober 2025 de woonzorgvisie vastgesteld. De woonzorgvisie speelt in op de groeiende vraag naar wonen met zorg. Ook gaat de woonzorgvisie over zelfstandig wonen voor ouderen. De gemeente wil met de woonzorgvisie dat wonen, zorg en welzijn beter op elkaar aansluiten.
Wonen met zorg
Het doel van de woonzorgvisie is dat alle inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en prettig moeten kunnen wonen. De gemeente wil dit bereiken door voldoende passende woonruimte met zorg en hulp aan te bieden in Westerwolde. Deze visie geldt van 2026 tot 2030. De woonzorgvisie verbindt wonen, zorg en welzijn. De gemeente werkt samen met woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en andere partners in de regio.
Er is extra aandacht voor:
- mensen van 65 jaar en ouder
- mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
- mensen die psychisch kwetsbaar zijn
- De woonzorgvisie richt zich op vier belangrijke punten:
- meer passende woningen voor ouderen en aandachtsgroepen
- hulp bij langer thuis wonen, bijvoorbeeld via wooncoaches
- sterkere buurten en sociale netwerken
- zorgvoorzieningen bereikbaar houden in de dorpen
Wethouder Saskia Ebbers: “Fijn wonen willen we allemaal. Voor veel mensen hoort daar ook passende zorg bij. Dat is waar deze visie over gaat.”
In 2026 komt er een uitvoeringsprogramma met concrete acties. Een programmamanager gaat dit proces
begeleiden. Meer informatie is te vinden op https://www.westerwolde.nl/woonzorgvisie-westerwolde
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg