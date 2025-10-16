Groningen lanceert nieuwe stadsprofilering

GRONINGEN – De nieuwe stadsprofilering van Groningen is officieel gelanceerd tijdens de eerste editie van de Avond van de Gastvrijheid op dinsdag 14 oktober. Daarmee heeft de stad een plek gekregen binnen het overkoepelende Merk Groningen. Een herkenbare identiteit die past bij het karakter van de stad: eigenzinnig, energiek en met lef.



De ontwikkeling

De stadsprofilering is ontwikkeld in samenwerking met partners, bewoners en bezoekers van de stad Groningen. Alleen zo kon een profilering ontstaan die recht doet aan het unieke karakter van de stad. Middels onder andere enquêtes onder ondernemers en bewoners, gesprekken in de wijken, samenwerking met historici en het verzamelen van odes aan de stad via de Love Groningen campagne, werd input verzameld.



Een stad met lef

Het beeld was opvallend eensgezind: Groningen is een stad met lef. Eigenzinnig. Niet in één hokje te plaatsen. Van de Martinitoren tot het Forum, van eeuwenoude straatjes tot vernieuwende festivals. Groningen combineert internationale allure met een intieme, levendige sfeer. De stad bruist van jonge mensen, frisse ideeën en vernieuwende initiatieven, maar biedt ook rust, ruimte en verbondenheid. Een plek waar cultuur vanzelfsprekend is en waar iedereen zichzelf mag zijn.



Die onafhankelijke geest zit diep verankerd in de stad. Groningen liet zich al in de middeleeuwen niet vertellen wat wel of niet kon – ze benoemde zichzelf tot stad, nog vóór ze stadsrechten kreeg. En toen Bommen Berend voor de poorten stond, hield de stad stand, tegen de overmacht in. Die vasthoudendheid, dat lef, zie je vandaag nog steeds terug: in opvallende architectuur, in vernieuwende initiatieven en in de manier waarop Groningen de toekomst tegemoet treedt.



Op die toekomst werd geproost tijdens de Avond van de Gastvrijheid, met vele ambassadeurs van de stad. Samen ondertekenden zij de ambitie om Groningen de meest gastvrije stad van Nederland te maken. Deze ambitie zal de komende jaren dan ook een rode draad vormen binnen de verdere ontwikkeling van de stadsprofilering.



“Groningen heeft alles in zich om de meest gastvrije stad van Nederland te worden, zijn en blijven. Tijdens de Avond van de Gastvrijheid waren we als vrijetijdssector verenigd en zag je hoeveel energie er vrij komt als je samen voor een ambitie gaat.” Elsa Weelink, directeur Marketing Groningen



Huisstijl

Voor de nieuwe stadsprofilering is een eigen huisstijl ontwikkeld binnen het Merk Groningen, waarin zeven ingrediënten samenkomen: een kleurenset, logo, beeldmerk, typografie, patroon en blokkenstructuur. Deze elementen bieden volop ruimte voor Groningse creativiteit en continue ontwikkeling. Een levende stijl die meebeweegt met de stad.



Bekijk hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=_KRyXCfVbvM



Aan de slag

De komende tijd worden steeds meer middelen ontwikkeld waarmee ondernemers, organisaties, instellingen en iedereen die van de stad houdt zelf aan de slag kan. Zo kunnen zij hun trots delen, het verhaal van de stad verder uitdragen en maken we samen van Groningen de meest gastvrije stad van Nederland.

Er is al een online toolkit beschikbaar met onder andere logo’s, fotografie, banners en het verhaal van de stad. Later dit najaar volgen een E-learning waarmee je zelf gastvrije ambassadeur van de stad kunt worden, een nieuwe stadsgids en een campagne. Ook worden meer fysieke middelen ontwikkeld, in samenwerking met belangrijke vertegenwoordigers van de stad. Zo slaan Marketing Groningen en de Groninger hotels onder andere de handen ineen om digitale schermen met toeristische informatie voor gasten te realiseren in hotels.



Bekijk hier de toolkit: https://www.marketinggroningen.nl/nl/onze-dienstverlening/voor-ondernemers-en-instellingen/toolkit/toolkit-stad



Een gedeeld verhaal

De provincie Groningen wordt gekenmerkt door veel overeenkomsten; het Groningse DNA dat we in de afgelopen jaren hebben gevangen binnen het Merk Groningen. Onder die vlag vertellen alle Groningse regio’s samen één verhaal, met een gedeelde toon, uitstraling en trots. Tegelijkertijd heeft elke regio haar eigen identiteit, zichtbaar in een eigen sub-huisstijl. Met de komst van de stadsprofilering is het merkpalet van Groningen nu compleet.



Samen vertellen Stad en Ommeland de veelzijdige verhalen die de provincie uniek maken. Marketing Groningen en de regionale marketingorganisaties werken daarin nauw samen, allemaal vanuit het Merk Groningen. Het samen uitdragen en vermarkten van het DNA van Groningen is bijzonder. Bijna nergens worden de handen zo ineengeslagen om samen het verhaal van een bestemming te vertellen.



“Soms moet je een stukje van jezelf opgeven om samen verder te komen.” Elsa Weelink, directeur Marketing Groningen.



De stadsprofilering is ontworpen door MAKI. De lanceringsvideo is gemaakt door Ruben Walma van Flashfilms, met animaties van Ellen Offringa.

De stadsprofilering en De Avond van de Gastvrijheid zijn mede mogelijk gemaakt door Gemeente Groningen, Ondernemersfonds Groningen, Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland, Groninger Bedrijvenverenigingen, cultuur- en het sportoverleg.

Bron: Marketing Groningen



Mock-ups stadsprofilering: MAKI

Afbeeldingen Avond van de Gastvrijheid: Kudo media