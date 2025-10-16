Groot Noordelijk Zangfestijn in Assen opmaat voor verdere samenwerking Bond van Koren

ASSEN – Met de organisatie van het Groot Noordelijk Zangfestijn op 8 november in De Nieuwe Kolk in Assen, wordt verder vorm gegeven aan de samenwerking tussen de Bond van Koren in Friesland, Groningen en Drenthe. Op deze dag komen liefst 50 koren naar het Asser theater om aan gelijkgestemden te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. Het gaat om bijna 1500 zangeres en zangeressen.



Eén van de aanjagers is voorzitter Hans Hakkert uit Ruinen, voorzitter van de Bond van Koren in Drenthe en als het aan hem ligt wordt de samenwerking in Noord-Nederland verder geïntensiveerd. ‘We zijn in 2023 begonnen met deze samenwerking, voor Groningen en Drenthe hebben we al naar elkaar uitgesproken om te kijken of we als één bond verder willen’, aldus Hakkert.



Drenthe is met ruim 80 aangesloten koren de grootste bond, Friesland telt er 62 en Groningen staat op 30. Voorzitter Margriet Petter van de Friese Bond is blij met de samenwerking, maar benadrukt dat de Friezen hechten aan hun eigen identiteit. ‘Wij zijn na de coronaperiode aardig gegroeid, want we kregen er negen nieuwe koren bij terwijl er maar een stopte. We hebben na die tijd ook veel georganiseerd’, aldus Petter. In Groningen zijn de meningen nog verdeeld, zo valt op te maken uit een reactie van voorzitter Gerda van der Molen. ‘Samenwerking is prima, dan kun je activiteiten groter aanpakken. Dat is toch uniek? Samengaan met Drenthe gaat voor mij nog iets te ver, maar daar zal het in de toekomst wel op aankomen’, denkt Van der Molen.



Van grote meerwaarde

Voor de Friese voorzitter is het uitwisselen van ervaringen en ideeën met Groningen en Drenthe van grote meerwaarde. ‘Dat er nu iets groots als het zangfestijn wordt opgezet, motiveert de koorleden ook. Ze zien dat wij verder kijken dan Friesland’, stelt Petter vast. Ook in Drenthe ziet Hakkert dat een nieuwe groei op gang is gekomen. ‘Door corona zijn veel koorleden gestopt, maar er komen weer de nodige nieuwe koren bij. Die kunnen bij ons terecht voor informatie en advies, maar ook voor begeleiding bij de oprichting. Wij zijn breder dan zang alleen’, constateert Hakkert, die zelf actief lid is van meerdere koren in Meppel en Ruinen.



Verjonging is fijn

Jan Raterink uit Gieten is penningmeester in Drenthe en is al een halve eeuw bestuurslid. Hij haalt aan dat het lastig is om nieuwe bestuursleden te vinden. ‘We beleggen binnenkort een ledenvergadering en werven nieuwe bestuursleden. Ons bestuur is best op leeftijd, dus wat verjonging is wel fijn.’ In Groningen zijn de koren over het algemeen wat kleiner en speelt dit probleem ook. Een ander heikel punt is de beschikbaarheid van dirigenten, een reden voor de bonden om samen een speciale dirigentenopleiding op te zetten. ‘Die werd begeleid door Liesbeth van Hoffen namens het Koornetwerk Nederland. Daar zijn we ook bij aangesloten, het netwerk wordt ook gezien als een serieuze partner waar het gaat om subsidiestromen. Ze willen graag professionaliseren, maar dan moet wel rekening met de contributie worden gehouden’, vindt Hakkert.



Gratis Zangfestijn

Het Groot Noordelijk Zangfestijn wordt volgens de organisatie een groot spektakel, waarbij ’s middags in twee zalen wordt gezongen en ’s avonds alleen in de grote zaal van het theater in Assen. ‘Het zou mooi zijn als er in de foyer wordt ingezongen door de deelnemers, leuk ook als dat samen gebeurt’, vindt Hakkert.



In alle drie de provincies worden eigen zangfestijnen georganiseerd, waar overigens ook gewoon koren uit andere gebieden welkom zijn. In Assen wordt op 8 november eens niet gejureerd. ‘Het moet vooral leuk en gezellig worden. Er is een gigantische afwisseling van koren, qua genre maar ook wat de grootte betreft. Verder is de organisatie vrij eenvoudig, wij bieden vooral een podium en een mooie entourage’, stelt Hakkert in het vooruitzicht. De drempel wordt zo laag mogelijk gehouden, dus de toegang is geheel gratis.

Bron: Peter Nefkens Artizzl Media

Foto’s: Artizzl Media / Peter Nefkens en eigen foto’s van de koren

Catharina Glazenburg