Herfstconcert Ter Apeler Harmonie en CMV De Harmonie 2e Exloërmond

TER APEL – Ze zijn er nog hard voor aan het oefenen, maar het wordt hoe dan ook prachtig: op zaterdag 1 november verzorgen de ter Apeler Harmonie en de Christelijke Muziekvereniging (CMV) “De Harmonie” 2e Exloërmond een uniek gezamenlijk herfstconcert.
Onder de bezielende leiding van hun dirigenten Toine Weterings en Ruud Extra nemen de leden u dan graag mee op een onvergetelijke muzikale reis door Europa. Het optreden vindt plaats om 20:00 uur in De Regenboog, het gebouw van de Protestantse Gemeente aan de, Dr.Bekenkampstraat 42, 9561 RE in Ter Apel.
In de pauze kunt u meedingen naar een prijsje uit de tombola.
Kaarten zijn vanaf 19:30 uur te koop aan de deur en … vol is vol!
In januari start voor de derde keer weer een “Nij Talint Orkest” – NTO 3 – voor iedereen die altijd al een blaas of slaginstrument heeft willen leren bespelen. Aan dit herfstconcert doen ook de verse muzikanten van NTO 2 mee en met dit concert weten zij u vast te inspireren en over de drempel te halen om volgend jaar ook mee te komen doen!
Bron: Peter Goldstein
Catharina Glazenburg