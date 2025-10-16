DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sögel
Na de gewapende overval op een kiosk aan de Mühlenstraße in Sögel op 23 juli slaagden rechercheurs van de politie Papenburg er, in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie van Osnabrück, in om twee verdachten te arresteren. Kort na het misdrijf leidde uitgebreid onderzoek naar twee broers van 21 en 24 jaar uit de regio Emsland. Op bevel van de arrondissementsrechtbank van Osnabrück werd op 24 juli het appartement van de verdachten doorzocht. Agenten namen onder andere kleding in beslag die vermoedelijk bij de overval was gebruikt. Rechercheurs arresteerden vervolgens op 30 juli één van de twee verdachten. Tegen hem was al een arrestatiebevel uitgevaardigd en hij zit sinds 23 september vast voor zware overval. De tweede verdachte werd eveneens op 9 oktober gearresteerd en zit momenteel eveneens vast. Hoofdinspecteur Patrick Robin, hoofd van eenheid 2, verantwoordelijk voor vermogensdelicten binnen de politie Papenburg, prees het onderzoek: “Dit succes is het resultaat van intensief en gecoördineerd werk door vele betrokkenen. Door nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie van Osnabrück en consistente zoekacties zijn beide verdachten opgespoord en gearresteerd.”
Weener
Gisteren is rond 12.00 uur aan de Neue Straße, ter hoogte van een brillen/sieradenwinkel, de geparkeerde zwart/witte VW T Roc van een 65 jarige eigenaar aangereden. Hierbij raakte een fietsendrager beschadigd. De schade is een bedrag van drie cijfers. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.
Rhede
Tussen dinsdagavond 14 oktober omstreeks 20.30 uur en woensdagochtend 15 oktober omstreeks 09.30 uur heeft een nog onbekend persoon zich toegang verschaft tot een loods aan de Johannesstraße in Rhede. De dader een motor gestolen die erin geparkeerd stond. Het gestolen voertuig is een grijze Suzuki met een opvallende “Martini”-sticker op de linkerzijde van de tankdop (foto). Ook het zadel heeft een vierkant patroon. De schade wordt geschat op circa € 4.000,-. Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Johannesstraße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961 / 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg