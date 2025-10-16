Minister Sophie Hermans bezoekt baanbrekend waterstofproject in Drenthe

NIEUW-BUINEN – Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei bracht gisteren een werkbezoek aan de lokale waterstofketen in Drenthe. De minister bezocht zonnepark Vloeivelden Hollandia, H2 Hollandia en H2 Drive in Nieuw-Buinen. Deze locaties vormen samen een unieke keten waarin zonne-energie wordt omgezet in groene waterstof en direct lokaal wordt toegepast.



Tijdens het bezoek stond centraal hoe regionale samenwerking en innovatie bijdragen aan de energietransitie. Vanuit Novar, samen met projectpartners Avitec, Royal Avebe, Vredeveld, Repowered en Wollerich, wordt in Drenthe gebouwd aan één van de eerste volledig operationele groene waterstofketens van Nederland.



Een inspirerend bezoek

De delegatie bestond naast minister Hermans uit gedeputeerden Willemien Meeuwissen en Henk Jumelet, en de wethouders Klaas Smidt en Henk Zwiep. Gastheer Ben Timmermans (Avitec) ontving de minister samen met Jelmer Pijlman (Novar) en Jeroen Jansen (Repowered). Het werkbezoek bood ruimte voor een open gesprek over de bijdrage van innovatieve energieprojecten aan het oplossen van netcongestie, het versterken van de regionale energievoorziening en het versnellen van de waterstofeconomie. “De minister toonde grote belangstelling en waardering voor het pionierswerk dat we hier verrichten,” aldus Jelmer Pijlman, medeoprichter van Novar. “Het is goed om te zien dat projecten als H2 Hollandia de volle aandacht krijgen, juist omdat ze laten zien hoe we concreet stappen kunnen zetten richting een duurzame energievoorziening.”



De kracht van de keten

Het project H2 Hollandia is bijzonder vanwege de schaal en de directe koppeling met het zonnepark Vloeivelden Hollandia. Dat zonnepark beslaat ruim 100 hectare en telt bijna 300.000 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 115 megawattpiek (MWp) – genoeg om jaarlijks stroom te leveren aan ongeveer 35.000 huishoudens. Een deel van die zonne-energie wordt direct gebruikt door een elektrolyser van 5 megawatt (MW), waarmee per jaar circa 300.000 kilogram (300 ton) groene waterstof

geproduceerd wordt. De installatie kan tot 3.500 vollasturen per jaar draaien, en voorkomt dat 18 ton aan groene stroom, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van 700 huishoudens, wordt afgeschakeld door netcongestie.



De geproduceerde waterstof wordt door de afnemer met flessentrailers opgehaald op de H2 Hollandia locatie en in de regio geleverd aan verschillende type eindgebruikers in de mobiliteit en kleinere industrie. Daarnaast is het project gekoppeld met het H2 Drive initiatief 5 km verderop, waar een tankstation wordt gerealiseerd op een oude NAM-locatie om de lokale zware mobiliteit te voorzien van groene waterstof.

Ben Timmermans (Avitec): “We koppelen hier 115 megawatt aan zonne-energie direct aan een elektrolyser. Daarmee zetten we een praktische oplossing neer voor netcongestie en duurzame mobiliteit. Dit is niet alleen een technisch hoogstandje, maar ook een inspirerend voorbeeld van regionale samenwerking.”



Belangrijke mijlpaal

Recent bereikte H2 Hollandia de zogenoemde financial close, het definitieve investeringsbesluit waarmee de uitvoering wordt bekrachtigd. De bouw start begin 2026, waarna het project zal uitgroeien tot het grootste operationele groene waterstofproject van Nederland.



Het project ontving een DEI+ subsidie van € 6,6 miljoen binnen het nationale programma GroenvermogenNL, en maakt tevens deel uit van de landelijke OWE-subsidieregeling voor waterstofprojecten, waarin in totaal bijna € 250 miljoen aan steun is toegekend aan zeven

projecten met gezamenlijk 101 MW aan elektrolysecapaciteit. “H2 Hollandia is een van de eerste grootschalige voorbeelden waarin duurzame productie, opslag en gebruik van waterstof lokaal samenkomen,” zegt Pijlman. “Met deze keten bouwen we aan de energie-infrastructuur van de toekomst, en leveren we tegelijkertijd een concrete bijdrage aan het ontlasten van het elektriciteitsnet.”



Samen de toekomst realiseren

De partners bedanken de Provincie Drenthe voor de uitstekende organisatie van het werkbezoek en minister Sophie Hermans voor haar betrokkenheid en inspirerende gesprek over de toekomst van groene energie in Nederland. Met de gezamenlijke inzet van Avitec, Novar, Royal Avebe, Vredeveld, Repowered,

Wollerich en de regionale overheden, wordt in Drenthe gebouwd aan een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening. “We zijn trots op onze rol als ontwikkelaar en aanjager van duurzame energie-innovaties,” besluit Pijlman. “Samen bouwen we aan de energie-infrastructuur van de toekomst.”



Over Novar

Novar verbetert de wereld met duurzame energie. Wij zijn onder meer actief met het ontwikkelen van grootschalige zonprojecten, batterijtechnologie, waterstofproductie, warmteopslag, private distributienetwerken en smart grids. Op dit moment hebben we ruim 600 projecten onder handen, van losse assets tot volledige groene energiesystemen waarin vraag- en aanbodafstemming slim bij elkaar komen. Met als uiteindelijk doel: in 2030 vier Gigawatt (het equivalent van het gebruik van één miljoen huishoudens) aan hernieuwbare energie realiseren.



Over Avitec

Avitec is een aannemingsbedrijf werkzaam in de civiele- en bouwsector. Volgens het Emissions Gap Report van de Verenigde Naties (2020) is de bouwsector verantwoordelijk voor circa 38% van de globale C02-emissies. De bouw- en infrasector speelt daarom een grote rol in het verlagen van die uitstoot, om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Steeds vaker worden projecten door Avitec emissiearm uitgevoerd. Als medeeigenaar van zonnepark Hollandia, H2 Hollandia en een groot arsenaal aan emissievrij materiaal (elektrisch en waterstof) is Avitec één van de koplopers in de energietransitie binnen de bouwsector.

Bron: Novar

Catharina Glazenburg