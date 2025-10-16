Nieuwe kanosteigers in Blauwestad officieel geopend

BLAUWESTAD – In Blauwestad zijn de nieuwe kanosteigers officieel geopend. De aanleg van zes kanosteigers en één gecombineerde passantensteiger is onderdeel van de investeringsagenda Ring Blauwestad. Met dit programma werken de gemeente Oldambt, de provincie Groningen, projectbureau Blauwestad en de omliggende dorpen samen om de recreatie en leefbaarheid rond het Oldambtmeer te versterken.
Het project begon in 2019 en had als doel de recreatieve voorzieningen in het gebied een extra impuls te geven. In totaal is er 2,6 miljoen euro geïnvesteerd. Op verschillende plekken rond het meer zijn werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verbreden van fietspaden, het verbeteren van routes en de aanleg van de Pieter Smitbrug.
Wethouder Jurrie Nieboer is tevreden over het resultaat. “Met deze kanosteigers maken we het gebied nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers die willen genieten van het water en de natuur,” zegt hij. Projectleider Peter Baardolf benadrukt het bredere doel van de investeringsagenda. “We willen de verbinding tussen dorpen, water en natuur versterken en zo de ontwikkeling van Blauwestad verder stimuleren.”
Malou Vos