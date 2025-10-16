Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt alle jonge makers van 6 tot 14 jaar uit om hun creativiteit te ontdekken in het eLAB, de plek waar techniek en fantasie samenkomen. Elke woensdagmiddag staat er een nieuwe, verrassende workshop klaar, verrassende workshop klaar vol inspiratie of uitdagingen.
Programma november 2025:
Bouw je eigen Marble Maze! – woensdag 5 november,14.30 – 15.30 uur
Ben jij een echte puzzelaar én bouwer? In deze creatieve workshop ontwerp je je eigen knikkerdoolhof met rietjes, karton en tape. Daarna is het tijd om te testen: rolt jouw knikker soepel door de bochten of moet er wat verbeterd worden? Vooraf inschrijven verplicht.
Maak je eigen DIY stickers! – woensdag 12 november, 14.30 – 15.30 uur
Hou je van tekenen en knippen én van creatieve expressie? In deze workshop leer je hoe eenvoudig je, je eigen stickers kunt maken!
Vooraf inschrijven verplicht.
Maak een lichtgevende kerstkaart! woensdag 19 november, 14.30 – 15.30 uur
Wil jij leren hoe je een kerstkaart écht kunt laten stralen? In deze interactieve workshop ontdek je hoe je met ledjes, kopertape en een batterij een kerstkaart bouwt die gaat licht geven!
Vooraf inschrijven verplicht.
Breng je code tot leven! – woensdag 26 november, 14.30 – 15.30 uur
Wil jij leren hoe je zelf iets laat bewegen, knipperen of reageren met een druk op de knop? In deze workshop koppel je de kracht van Scratch (blokkenprogrammeren) aan de Micro:bit!
Vooraf inschrijven verplicht.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek voor kinderen die willen experimenteren, ontwerpen en bouwen. Van programmeren met robots tot het maken van lichtgevende kaarten – elke maand is er een nieuw programma vol creatieve uitdagingen.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron en foto’s: Erik Hulst Biblionet
Catharina Glazenburg