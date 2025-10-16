Open huis eerste Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe

GRONINGEN – Onlangs is de eerste locatie van Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe in arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe van start gegaan. Dé plek waar inwoners en werkgevers terecht kunnen met vragen over werk en scholing.
Op vrijdag 31 oktober tussen 12 en 15 uur kun je zelf het Werkcentrum komen bekijken en ervaren tijdens het open huis. Je vindt Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen (naast station Europapark).
Kom de eerste locatie van het Werkcentrum bewonderen én ervaarmet welke vragen het Werkcentrum jou kan helpen. Geef een draai aan het Werkcentrum Rad vol vragen,krijg tips over jouw CV, laat een nieuwe LinkedInprofielfoto maken, ga in gesprek met een loopbaancoach, volg een workshop, vraag scholingsadvies of krijg werkgeversadvies. Je bent van harte welkom deze middag!
Je kunt het Werkcentrum ook online bezoeken op www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl
In de agenda op de website vind je meer informatie over het Open huis.
Bron: Werk in Zicht
Catharina Glazenburg