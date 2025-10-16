Orgelconcert in De Lichtbron

STADSKANAAL – Op 24 oktober verzorgt Henk de Vries een concert in De Lichtbron.
Henk de Vries is met zeer goed gevolg als Master of Music afgestudeerd aan de conservatoria van Den
Haag, Groningen en Hamburg voor de hoofdvakken Orgel en Kerkmuziek. Zijn docenten waren Jos van
der Kooy, Theo Jellema, Johan Beeftink en Wolfgang Zerer. Hij studeerde hiernaast de bijvakken
hedendaagse improvisatie, piano, clavecimbel, continuospel en koordirectie. Hij is sindsdien
internationaal werkzaam als concertorganist en doceert hij tijdens masterclasses, en is eveneens een
gevraagd jurylid tijdens nationale en internationale orgelconcoursen en festivals.
Hij studeerde Cum Laude af aan de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO) en is als adviseur lid
van het College van Orgeladviseurs in Nederland (CvON), werkzaam voor de Commissie OrgelZaken
binnen de PKN (COZ). Daarnaast is Henk adviseur voor zowel orgels als luidklokken betrokken bij de
Katholieke Klokken en Orgel Raad (KKOR).
Henk is artistiek leider binnen twee stichtingen: Orgeldelta en Chants.
Stichting Orgeldelta bestaat nu een jaar en zet zich in voor het promoten van de orgelcultuur binnen
gemeente Eemsdelta. Meer info: www.orgeldelta.nl
Stichting Chants is een stichting die specifiek de koorzang promoot, en waar het koor Dutch Choral
Singers (DCS) onder valt. Met DCS maakt Henk als choirmaster bijna jaarlijks reizen naar Engeland om
daar Choral Evensongs en andere services of concerten te verzorgen. Het koor heeft oa gezongen in
York Minster, Salisbury Cathedral, Westminster Abbey Londen, en St. Pauls Cathedral in Londen. Zie
ook www.dutchchoralsingers.nl
Als kerkmusicus is Henk aangesteld binnen de protestantse gemeente Fivelstroom met diensten in
Zeerijp/Loppersum/Eenum/Godlinze/Oosterwijtwerd/’t Zandt. Daarnaast is Henk als organist te
beluisteren in de Petruskerk te Zuidbroek de Martinidiensten in de Martinikerk te Groningen.
Henk speelt al orgel vanaf zijn 7de levensjaar en houdt ervan om mensen van muziek te laten
genieten. Hij ziet muziek als een wereldwijde taal die mensen uit verschillende culturen en tradities
met elkaar van verbinden.
Meer informatie is te vinden op www.henkdevries.info
Aanvang concert: 20.00 uur
