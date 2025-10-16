Pekela start bewustwordingscampagne ‘Dat is ook mantelzorg’

PEKELA – In aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november is de gemeente Pekela gestart met de bewustwordingscampagne ‘Dat is ook mantelzorg’. De campagne heeft als doel inwoners bewust te maken van wat mantelzorg inhoudt en mantelzorgers te informeren over de ondersteuning die beschikbaar is bij de zorg voor hun naaste.
Een mantelzorger is iemand die onbetaald zorgt voor een ander die extra hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld door te helpen met boodschappen doen, koken of samen naar de dokter gaan.
‘Met deze campagne willen we laten zien dat mantelzorgers er niet alleen voor staan en dat er ondersteuning beschikbaar is,’ aldus wethouder Ellen van Klaveren. Mantelzorgers kunnen hiervoor terecht bij De Badde of via de Mantelzorgtest op www.pekela.mantelzorgtest.nl.
De campagne, die is ontwikkeld in samenwerking met De Badde, Gezond Groningen en Menzis, toont de gezichten van Pekelder inwoners die elk op hun eigen manier betrokken zijn als mantelzorger. ‘Dat is ook mantelzorg’ is de komende weken zichtbaar in Pekela met driehoeksborden langs de weg, posters en flyers op diverse locaties en via online kanalen.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg