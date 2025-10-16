Politie voert meerdere verkeerscontroles uit

STADSKANAAL, PEKELA – De laatste tijd heeft de politie verkeerscontroles uitgevoerd.
Maandag 29 september werd in de middag in Stadskanaal een controle uitgevoerd. Hierbij werden in een tijdspanne van 3 uur tijd totaal 16 processen-verbaal opgemaakt.
Opvallend:
1x rijden onder invloed van drugs
1x niet werkende achterrem op scooter
1x niet werkende snelheidsmeter op scooter
Op woensdag 15 oktober werd in de avond een grote verkeerscontrole gehouden in samenwerking met @milieuagent_ommelanden_midden , @politie_teamverkeer_nn , @politie_expertise_operaties @pol_infra_assen en @belastingdienstnl . Dit gebeurde op de N366 tussen Veendam en Winschoten aan beide kanten.
Hierbij werden in een tijdspanne van 7 uur totaal 69 processen-verbaal opgemaakt.
Opvallend:
4x rijden onder invloed van drugs
4x onnodige verlichting
2x het niet hebben van een NIWO-vergunning
3x forse overbelading
1x te hoog voertuig
De belastingdienst heeft ongeveer 85.000 euro geïnd, 6x beslag gelegd en 1 voertuig afgesleept.
Bron: Politie Stadskanaal
Catharina Glazenburg