Politie voert meerdere verkeerscontroles uit

Foto: Ronny (archief)
- CG - Radio Westerwolde

STADSKANAAL, PEKELA – De laatste tijd heeft de politie verkeerscontroles uitgevoerd.

Maandag 29 september werd in de middag in Stadskanaal een controle uitgevoerd. Hierbij werden in een tijdspanne van 3 uur tijd totaal 16 processen-verbaal opgemaakt.

Opvallend:

1x rijden onder invloed van drugs

1x niet werkende achterrem op scooter

1x niet werkende snelheidsmeter op scooter

Op woensdag 15 oktober werd in de avond een grote verkeerscontrole gehouden in samenwerking met @milieuagent_ommelanden_midden , @politie_teamverkeer_nn , @politie_expertise_operaties @pol_infra_assen en @belastingdienstnl . Dit gebeurde op de N366 tussen Veendam en Winschoten aan beide kanten.

Hierbij werden in een tijdspanne van 7 uur totaal 69 processen-verbaal opgemaakt.

Opvallend:

4x rijden onder invloed van drugs

4x onnodige verlichting

2x het niet hebben van een NIWO-vergunning

3x forse overbelading

1x te hoog voertuig

De belastingdienst heeft ongeveer 85.000 euro geïnd, 6x beslag gelegd en 1 voertuig afgesleept.

Bron: Politie Stadskanaal

Catharina Glazenburg

