Politie voert meerdere verkeerscontroles uit

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 16 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN REGEN | WEEKEND DROOG

De wind waait nog steeds uit het noorden tot noordwesten en verder is er in het weer-patroon ook weinig veranderd. Daarom zal het vandaag meestentijds bewolkt zijn en met enige regelmaat valt er wat regen of motregen. Dat is vanochtend, maar ook vanmiddag en vanavond. De wind is vanmiddag ook goed merkbaar want die is dan windkracht 3 tot 4, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 15 graden.

Vannacht en morgen is er windkracht 2 tot 3 en ook dan is er veel bewolking met soms wat regen, maar meestal is het morgen droog en gaandeweg de dag klaart het wat beter op. Minimumtemperatuur vannacht rond 11 graden, maximum morgen rond 14 graden.

Maar in het weekend is het patroon anders: zaterdag ligt een hogedrukgebied boven Denemarken, zondag boven Polen. Daardoor is er zaterdag eerst mist en dan veel zon, zondag begint met zon en dan komt er later op de dag meer bewolking. Zaterdag wordt het 11 of 12 graden bij een zwakke oostenwind. Zondag wordt het 12 á 13 graden met matige zuidoosten-wind. Na het weekend draait de wind naar het zuidwestenwind en dat geeft perioden met regen en 13 á 14 graden.