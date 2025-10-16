Raad Westerwolde stelt regeling pre-mantelzorgwoningen vast

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft op 15 oktober 2025 besloten dat het onder
bepaalde voorwaarden mogelijk is om een pre-mantelzorgwoning te plaatsen.
Een pre-mantelzorgwoning is een tijdelijke woning bij een bestaande woning. De woning is bedoeld voor iemand die binnen tien jaar zorg gaat geven of ontvangen.
Voorbereiden op zorg wordt makkelijker
In Westerwolde neemt het aantal oudere inwoners sneller toe dan in andere gemeenten. Tegelijkertijd
verandert de zorg en zijn er steeds minder mensen beschikbaar om in de zorg te werken. Daarom wordt
hulp vanuit familie of bekenden steeds belangrijker. Een pre-mantelzorgwoning maakt het makkelijker om tijdig in te spelen op een toekomstige zorgvraag. Wethouder Harm-Jan Kuper: “Met dit beleid geven we inwoners de kans om al in een vroeg stadium samen te gaan wonen met kinderen, familie of andere naasten. Zo kunnen mensen elkaar makkelijker helpen als de zorgvraag toeneemt en kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving. Tegelijkertijd zorgen pre-mantelzorgwoningen ook voor extra woonruimte, wat helpt om de druk op de woningmarkt te verlichten. Het beleid sluit daarmee goed aan op onze woonvisie en woonzorgvisie, en ondersteunt initiatieven die passen bij hoe mensen nu en in de toekomst willen wonen.”
Hoe kunt u een pre-mantelzorgwoning bouwen?
Een pre-mantelzorgwoning kunt u op verschillende manieren bouwen of maken. Wat mogelijk is, hangt af
van uw situatie en van de regels die gelden op uw locatie. U kunt een schuur of garage ombouwen tot
tijdelijke woning. Het is mogelijk om een nieuw bijgebouw te bouwen dat tijdelijk als woning wordt gebruikt. Of u kunt een kant-en-klare woning plaatsen, zoals een chalet of unit. Voor sommige opties moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Naar verwachting kunt u vanaf december 2025 een pre- mantelzorgwoning aanmelden bij de gemeente.
Wanneer komt u in aanmerking?
De pre-mantelzorgregeling is een voorbereiding op de mantelzorgwoningregeling. U komt hiervoor in
aanmerking als er een duidelijke verwachting is dat iemand binnen tien jaar zorg nodig heeft. Iemand heeft de AOW-leeftijd bereikt of een ziekte die langzaam erger wordt. Alle voorwaarden zijn na te lezen op westerwolde.nl/premantelzorgwoning.
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg