Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Alteveer

Op woensdag 15 oktober was het startpunt van de wandeling van WandelenWerkt in De Drijscheer in Alteveer. Hier stond om 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf weer hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. En ook deze ochtend waren er weer de bekende drie afstanden.

De Drijscheer ontleend zijn naam aan een driescharige ploeg. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het logo van de Drijscheer. Ze symboliseren de drie disciplines die aanwezig waren bij de realisering van dit gebouw, de school, de sporthal en het dorpshuis. Bij de opening van de Drijscheer is er een speciaal lied, de Drijscheermars, geschreven door Luit Datema en op muziek gezet door Jan Verbogt. Een groot samengesteld koor met als solist de warme bakker Egbert Muntinga en de plaatselijke fanfare Excelsior, onder leiding van Jan Verbogt, hebben dit op plaat gezet. De opname vond plaats in studio Spitsbergen in Zuidbroek.



Voor de Drijscheer ligt een enorme zwerfkei van ruim 30 ton. Deze is bij de aanleg van een tweede speelveld voor de voetbalclub vlakbij opgegraven. Deze kei is hier geplaatst in juli 1980. In deze periode is de weg waaraan de Drijscheer ligt ook omgedoopt in Keiweg. Voordien heette deze weg de Grootstukkerweg. Het laatste gedeelte van de weg heet nog steeds zo.



De Drijscheer is gebouwd op ongeveer het hoogste punt van wat toen Tange-Alteveer heette, de Höchte. De basisschool draagt nog deze naam. Dergelijke ruggen in het landschap worden ook wel een Morene genoemd. Nu stond er in het verleden hier vlakbij ook een huishoudschool op de zandrug, en deze droeg de naam “Moraine”. Zou het mogelijk zijn dat dit het Grunnegs is voor Morene?

De eerste groep wandelaars vertrok om 9.15 uur en wandelde over een pad dat in de volksmond de “Kerkhofloane “ wordt genoemd. Overbodig te zeggen dat deze weg lang het kerkhof loopt. Vroeger waren er veel van deze zandwegen die vanaf de Beumeesweg door het veld liepen om toegang te verlenen naar de landbouwgronden en als ontsluiting voor de verschillende huizen die er verspreid in dit gebied stonden.

Via de Tangerdwarsweg, Höchterweg en Esweg ging de wandeling richting Tange. In Westerwolde wordt het woord Tange gebruikt voor een dekzandrug tussen twee hoogveengebieden. Deze Tangen werden gebruikt als passages door deze veengebieden. Op of langs deze zandruggen werden dan nederzettingen gebouwd die Tange in hun naam hebben. Voorbeelden hiervan zijn: Borgertange, Bourtange, Jipsingboertange en Zandtange.

Na een korte pauze op Tange ging de wandeling verder over de Onstwedder Holte, dit is een verhoging in het landschap en dateert uit het Saalien. Het Saalien was de voorlaatste ijstijd richting Holte. Dit buurtschap ontstond na de markescheiding van Onstwedde. Er werd toen een aantal nieuwe wegen aangelegd door de veengebieden. Het eerste huis in Holte verrees in 1836.

Toen vanaf de Holte de Tangerveldweg werd bereikt werd deze gevolgd om vervolgens via de Grootstukkerweg en de Keiweg weer richting De Drijscheer te wandelen. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

