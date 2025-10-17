Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 24 oktober Natuur knutsel/frutselmiddag voor volwassenen

14:00 uur – 16:00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Zin om creatief aan de slag te gaan met materialen uit de natuur? Tijdens deze gezellige middag voor volwassenen maak je de mooiste herfstcreaties met bladeren, bloemen, schors en vruchten. Laat je inspireren door de natuur en ga lekker knutselen!

Zaterdag 25 oktober Herfst/paddenstoelenwandeling

10:00 uur – 13:00 uur Piloersemaborg Den Ham Sietse Veldstraweg 25 Den Ham

Ga mee op een herfstwandeling over het oude borgterrein van de Piloersemaborg en ontdek de wereld van paddenstoelen. Samen met een gids van de Mycologische Vereniging speur je naar bijzondere zwammen. Geen lange tocht, wél veel te zien op dit historische terrein!

Zaterdag 25 oktober Herfstdoemiddag

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Kom gezellig herfstknutselen met kastanjes, bladeren, pompoenen en meer! Voor jong en oud is er van alles te doen: van pompoen uithollen tot het maken van egeltjes en spinnen. Laat je creativiteit de vrije loop! Toegang gratis, pompoenen €1,50 (zolang de voorraad strekt).

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; wandeling Ennemaborg

19:30 uur – 22:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Tijdens de landelijke Nacht van de Nacht leidt een groep gidsen een wandeling in het donker over Landgoed Ennemaborg. Hoe donker is het eigenlijk in het bos? Hoe vind je je weg zonder licht? En hoe doen de dieren dat? Welke soorten worden juist ’s nachts actief? Verandert de geur van het bos, hoor je andere geluiden dan overdag?

Een avond vol verrassingen, zintuigen op scherp – kom het zelf ervaren.

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; Dollard

19:00 uur – 22:00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Ervaar de stilte en duisternis van de natuur bij de Dollard. Onder begeleiding van gidsen wandel je – zonder zaklamp – door polder Breebaart naar de Dollarddijk. Onderweg leer je over lichtvervuiling, sterren en nachtdieren. Na afloop wacht een warme drank bij het bezoekerscentrum.

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; Groningen

20:00 uur – 21:30 uur Molen Wilhelmina Molenstreek 1 9738 AC, Groningen

De wandeling start bij de molen in Noorderhogebrug en voert naar een donker plekje in het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Daar blijkt of Nederland écht tot de meest verlichte landen ter wereld behoort. Onder de sterren ontvouwt zich een route door weilanden, langs hekken en over sloten. Met wat geluk verschijnt aan de horizon het licht van een vuurtoren.

Zaterdag 25 oktober Nacht van de nacht; Pieterburen

20:00 uur – 23:00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Wandel in het donker over het Groningse Hogeland en ervaar de stilte en schoonheid van echte duisternis. Onder begeleiding van gidsen ontdek je hoe waardevol een onverlichte nacht is voor mens en natuur. Na afloop wacht iets warms bij het bezoekerscentrum.

Elke zondag in oktober Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Zondag 2 november Paddenstoelenwandeling

13.30 uur – 16.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Trek je laarzen aan en wandel mee door het herfstige Coendersbos, waar de paddenstoelen volop te zien zijn. Gidsen van Het Groninger Landschap nemen je mee op een tocht van ca. 5 km en vertellen onderweg over de verschillende soorten paddenstoelen en andere natuurweetjes.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap

Catharina Glazenburg