Bestuurder raakt bekneld bij ongeval Westerlee

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 17 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG GRIJS | WEEKEND MET ZON

Het is ook vandaag weer een grijze toestand en van tijd tot tijd valt er ook weer wat regen of motregen. Vanmiddag is er ook maar weinig verandering met een klein beetje zon, maar het is pas vanavond dat er meer opklaringen zijn en dan is het droog. Maximumtemperatuur vandaag rond 13 graden en een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

Vannacht wordt het eerst helder maar er is weinig wind en er gaat mist ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit rond 5 graden. Morgen is er dus eerst mist maar als dat morgenochtend is opgelost wordt het een vrij zonnige dag, met een middagtemperatuur van 10 tot 12 graden en een zwakke oostenwind.

Zondag is er een matige zuidoostenwind en daardoor is er ’s ochtends geen mist. Wel is er zondag nog af en toe zon maar de bewolking neemt toe en in de nacht naar maandag gaat het regenen. Door de bewolking en de wind wordt het zondag een frisse dag met een minimum rond 4 graden en een maximum rond 11 graden. Na het weekend stijgt het tot rond 14 graden, maar het wordt dan echt herfstweer met geregeld een paar flinke buien en vrij veel regen, met een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Dus de relatieve rust van de week is dan voorbij.