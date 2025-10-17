Bestuurder raakt bekneld bij ongeval Westerlee

WESTERLEE – Vanavond is aan de Hoofdweg in Westerlee een bestelbus tegen een boom gebotst.
Het ongeval gebeurde rond kwart over acht. De hulpdiensten, waaronder brandweer Winschoten en Nieuwe Pekela, kwamen ter plaatse. Ook werd de traumahelikopter opgeroepen maar deze werd weer gecanceld.
De bestuurder, die alleen in de auto zat, werd door de brandweer bevrijd en overgedragen aan medewerkers van een ambulance. Vervolgens werd hij naar een ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. De bus is door een berger afgevoerd.
Foto’s: Teunis Streunding
Catharina Glazenburg