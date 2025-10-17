Cultuur expeditieweek voor kinderen in de Klinker

WINSCHOTEN – Na een succesvolle eerste editie in mei organiseert Cultuurhuis De Klinker in de herfstvakantie opnieuw de actieve, muzikale en creatieve Cultuur Expeditieweek voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.
Dit keer slaat De Klinker de handen ineen met de Nationale Kinder Theaterweek, waardoor het programma nog voller en gevarieerder is. Van 18 t/m 26 oktober opent het theater de deuren voor workshops, films en voorstellingen, zodat kinderen volop op cultuur expeditie kunnen om zo te ontdekken waar ze plezier aan beleven.
Susanne Visser, programmeur Cultuurhuis De Klinker: “Met de Cultuur Expeditieweek willen we kinderen op een speelse manier de kans geven om hun talenten te ontdekken. Door samen te werken met de Nationale Kinder Theaterweek kunnen we een nóg breder en diverser aanbod neerzetten voor alle kinderen in de gemeente Oldambt en omgeving.”
Een week vol cultuur en creativiteit
Het ruime aanbod van deze tweede editie nodigt uit tot ontdekken en creatief aan de slag gaan. De workshops duren ongeveer een uur en zijn laagdrempelig en betaalbaar (€1 per kind). De groepen zijn bewust klein gehouden zodat er voldoende persoonlijke aandacht is, door de docenten die ieder vanuit hun eigen vakgebied een leuke activiteit komen verzorgen.
Het workshopprogramma:
Woensdag 22 oktober: Koken met Marlies, Insect knutselen met Amarins & Fluitles met Marianne
Donderdag 23 oktober: Hiphop met Rinske, Muziek in het dierenbos met Sonja & BMX-les met Keanu
Vrijdag 24 oktober: Djembé met Harvey & Striptekenen met Janneke
Naast de workshops zijn er diverse kinderfilms en voorstellingen te bezoeken, waaronder Loulou & Lou (2+), peuterfilm Shaun het Schaap (3+), Knallen! Next Level (6+) en Op zoek naar bezoek (4+).
Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor workshops en het volledige programma bekijken kan via: indeklinker.nl/cultuurexpeditieweek
Locatie: De Klinker, Winschoten
Data: 18 t/m 26 oktober
De Cultuur Expeditieweek biedt kinderen een laagdrempelige manier om cultuur te ontdekken, nieuwe vaardigheden te leren en vooral veel plezier te maken.
Bron: Esther Bulder
Foto’s: Hannah Stienstra
Catharina Glazenburg