Eerste vernieuwde bibliotheek Biblionet Groningen feestelijk heropend in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op feestelijke wijze is vrijdag 17 oktober de vernieuwde Bibliotheek Finsterwolde feestelijk heropend door wethouder Nieboer van de gemeente Oldambt. De bibliotheek is de eerste bibliotheek van Biblionet Groningen die dankzij een rijksbijdrage voor bibliotheken (SPUK) en de gemeente Oldambt een grondige metamorfose heeft ondergaan.
Huiskamer van het dorp
De bibliotheek heeft een frisse, eigentijdse uitstraling gekregen en is ingericht als een huiskamer voor het dorp. Er zijn meer plekken om rustig te lezen of te werken, een aantrekkelijker jeugdhoek en extra ruimte voor activiteiten en cursussen.
“De bibliotheek is veranderd in een eigentijdse ontmoetingsplek: een plek waar je terechtkunt voor boeken, cursussen, creatieve activiteiten en gewoon een goed gesprek. Voor Finsterwolde is dit echt de huiskamer van het dorp”, aldus Rachel van den Hoogen, bestuurder van Biblionet Groningen.
Samen met inwoners
Bij de verbouwing zijn ideeën van inwoners, leden en vaste bezoekers meegenomen. Op verschillende manier konden zij hun wensen delen, die in het nieuwe ontwerp zichtbaar zijn gemaakt. Zo is de jeugdafdeling speelser geworden en is er meer ruimte om elkaar te ontmoeten of te werken.
Eerste van drie heropeningen in 2025
Bibliotheek Finsterwolde is de eerste van drie bibliotheken van Biblionet Groningen die in 2025 na verbouwing heropenen. Later dit jaar volgen Zuidbroek en Oude Pekela. In totaal worden elf bibliotheken van Biblionet Groningen toekomstbestendig gemaakt. Al deze aanpassingen en verbouwingen worden mede mogelijk gemaakt door de rijksbijdrage voor bibliotheken en de betrokken gemeenten. Dankzij de aanvraag van de gemeente Oldambt is nu als eerste de Bibliotheek Finsterwolde functioneler en aantrekkelijker gemaakt.
Bron: Gertjan van der Meulen
Catharina Glazenburg