Gezellige scootmobieltocht door Pekela en omgeving

OUDE PEKELA – Bij molen De Onrust in Oude Pekela verzamelden donderdag zes scootmobiels en drie begeleiders zich voor een gezellige toertocht, georganiseerd door De Badde in samenwerking met Pekela Actief!. De rit voerde de deelnemers langs tal van mooie plekken in en rondom Pekela.
Via het park bij het gemeentehuis ging de route richting de Unionbrug, langs Siepco en over de Industrieweg Oost door Bronsveen naar de Tjabbestreek. Vanaf daar ging het verder naar Wedderveer en door de Wedderbergen naar Wedde. Onderweg kregen de deelnemers een regenbui te verwerken.
Na Wedde ging de route via Oerde en de Wedderweg weer terug naar De Binding, waar de deelnemers en begeleiders werden ontvangen met koffie of warme chocolademelk en een plak cake. Daar werd nog lang nagepraat over de mooie route en de fijne sfeer onderweg.
De Badde, de welzijnsorganisatie die zich inzet voor verbinding en ontmoeting in de gemeente Pekela, kijkt tevreden terug op een geslaagde dag. Gezien het succes is het de bedoeling dat volgend jaar meerdere scootmobieltochten worden georganiseerd. Een mooi vooruitzicht voor iedereen die houdt van gezelligheid, buitenlucht en de prachtige omgeving van Pekela.
Wie weet — tot volgend jaar!
Tekst en foto’s: Henk Korte
Catharina Glazenburg