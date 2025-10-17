Iedereen kan een oud ambacht leren bij Onstwedder Gaarv’n 

ONSTWEDDE – Van frivolité of kalligrafie tot houtsnijwerk of stoelen matten, van smeden of koperslaan tot koffie branden of bezems binden: iedereen kan een oud ambacht leren bij stichting Onstwedder Gaarv’n. Door middel van cursussen houdt Onstwedder Gaarv’n tientallen oude ambachten in stand. Iedereen kan zo’n cursus volgen. Tijdens een open huis op zaterdag 26 oktober zijn er van 13.00 tot 16.00 uur demonstraties en presentaties van vele ambachten en cursussen.
Onstwedder Gaarv’n verzorgt elk jaar in de wintermaanden cursussen oude ambachten. Honderden mensen leerden er in de loop van de tijd een ambachtelijk vak. Velen van hen zijn nu actief als medewerker van de stichting tijdens de vele demonstraties die Onstwedder Gaarv’n verzorgt op onder meer markten en braderieën in de noordelijke provincies. Ook zijn er voormalige cursisten nu zelf actief als docent, om zo hun ambacht te leren aan anderen. “Ondanks de tientallen cursisten die elke winter deelnemen aan onze cursussen, zijn er ambachten die definitief dreigen te verdwijnen. Ook voor deze ambachten zoeken wij met ons open huis belangstellenden”, zegt voorzitter Harm Migchels van Onstwedder Gaarv’n.
Open huis
Om iedereen de gelegenheid te geven om eens rustig te kijken of het leren van een ambacht iets voor hem of haar is, is er op zaterdag 25 oktober een open huis. Verschillende ambachtslieden en docenten van Onstwedder Gaarv’n zijn die dag aanwezig om hun ambacht te demonstreren en informatie over de cursussen te verstrekken. Er is gratis koffie en thee voor alle aanwezigen. Het open huis begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Cursussen
De cursussen tellen meestal vijf lessen, die eens per twee weken plaatsvinden in de Ambachtshoeve aan de Wessinghuizerweg in Onstwedde. Dagen en tijdstippen variëren en worden zo mogelijk vastgesteld in overleg met docenten en cursisten. Opgave voor een cursus is mogelijk tijdens het open huis of nadien met opgaveformulieren die tijdens het open huis verkrijgbaar zijn. Ook is opgave mogelijk via contactgegevens die te vinden zijn op de website van Onstwedder Gaarv’n: www.onstweddergaarvn.nl.
Kijk voor meer informatie over Onstwedder Gaarv’n en de cursussen oude ambachten op www.onstweddergaarvn.nl.
Bron: Jan Johan ten Have
Catharina Glazenburg