Inwoners Ter Apel maken kunstvaandels over hun dorp

TER APEL – In Ter Apel werken inwoners samen met kunstenaar Eline Janssens aan kunstvaandels die laten zien wat hun dorp voor hen betekent. Het project, Groeten uit Ter Apel, is een initiatief van Museum Klooster Ter Apel.
Janssens begeleidt de deelnemers bij het ontwerpen van hun eigen vaandel. “Iedereen geeft op zijn eigen manier vorm aan wat Ter Apel voor hem of haar betekent,” zegt ze.
Tijdens een ontwerpsessie in gebouw St. Lucia was ook het Ecodorp Land van Aine aanwezig. Bewoner Rob Somers heeft zijn vaandel inmiddels af. “Ter Apel komt vaak negatief in het nieuws,” zegt hij. “Maar ik wil laten zien wat er juist wél mooi is aan ons dorp.”
Volgens museumdirecteur Marjan Brouwer vertellen de kunstwerken het verhaal van Ter Apel door de ogen van de mensen die er wonen. De vaandels zijn vanaf 16 november te zien in Museum Klooster Ter Apel.
Malou Vos