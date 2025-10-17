DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Op 16 oktober vond omstreeks 16:45 uur aan de Neuschanzer Straße in Bunde een grenscontrole plaats. Agenten troffen een 87-jarige man in een Renault Scenic aan. Hij beschikte niet over een geldig rijbewijs. Bovendien was zijn voertuig niet verzekerd. De bestuurder kreeg een rijverbod opgelegd. Er is een nader onderzoek ingesteld.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg