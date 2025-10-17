Opname kerkdienst vanuit Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 19 oktober zenden we een opname van zondag 12 oktober vanuit de Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo uit.
Voorganger: dhr. van de Vliet
Schriftlezing: Leviticus 11 vers 44 en 45 & gedeelte uit Johannes 2
Thema: “De toekomst”
Medewerking: eigen muziek team
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 19 oktober uitgezonden en maandagavond 20 oktober om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs
Catharina Glazenburg