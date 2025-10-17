Politie zoekt getuigen ongeval Emmen

EMMEN – Op woensdag 15 oktober, tussen 13:30 en 13:45 uur, heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden ter hoogte van de apotheek, aan de Kraaienveld 77 te Emmen. Hierbij is een fietser aangereden door een witte auto, waarna de mannelijke bestuurder uitstapte en vervolgens weer doorreed zonder zijn gegevens achter te laten. De fietser heeft door de aanrijding flink wat letsel opgelopen en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De politie is op zoek naar getuigen. Kun jij meer vertellen over de desbetreffende witte auto en/of bestuurder? Of heb je mogelijk (deurbel)camera’s die de aanrijding op beeld hebben staan? Dan komen ze graag in contact via 0900-8844. Het registratienummer betreft PL0100-2025282629
Bron: Politie Emmen
Catharina Glazenburg