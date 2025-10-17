Projo klaar voor de toekomst

VEENDAM – De afgelopen maanden was een drukke en bijzondere periode voor Projo Reclame & Belettering aan de Ommelanderwijk in Veendam.
Het bedrijf heeft een uitbreiding ondergaan van circa 400 m². Zo zijn extra werkplekken gerealiseerd, zijn diverse machines verplaatst en is er een gloednieuwe ruimte voor de nieuwe Mimaki Full Color Printer met WTW-afzuiging voor een prettige werkomgeving. Maar het échte hoogtepunt? Dat is toch een plakstraat voor Trucks & Trailers tot wel 20 meter lang en 4,2 meter hoog.
‘Vanaf nu voorzien ze vrachtwagens en trailers inpandig van reclame — ongeacht het weer of de ruimte bij de klant’, aldus Johan Oortwijn.
De verbouwing is afgerond, Projo Reclame & Belettering is klaar voor de toekomst!
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg