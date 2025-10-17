Provinciale weg tussen Stadskanaal en Ter Apel op 22 oktober dicht voor onderhoud

TER APEL, STADSKANAAL – De A.G. Wildervanckweg (N366) tussen Stadskanaal en Ter Apel is op woensdag 22 oktober in beide richtingen van 06.00 tot 18.00 uur afgesloten.
Onderhoud aan wegen en bruggen
De provincie voert verschillende onderhoudswerkzaamheden uit. Het gaat om kleine reparaties aan het asfalt. Ook worden bruggen, viaducten en verkeersborden schoongemaakt. De bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en sloten schoongemaakt.
Afsluiting en omleiding
De N366 is afgesloten vanaf de aansluiting met de N378 (ten noorden van Stadskanaal) tot aan de aansluiting met de N391 bij Ter Apel. Verkeer wordt omgeleid via de Drentse Mondenweg (N379) en de Van Boekerenweg / Ingenieur W.I.C. van Veelenweg (N378). De omleidingsroutes staan aangegeven met borden.
Ook onderhoud tussen Stadskanaal en Veendam
Op zondag 26 oktober is er onderhoud aan de N366 tussen Stadskanaal en Veendam. Deze weg is die dag al dicht vanwege het vervoer van grote transformatoren tussen Veendam en Ter Apelkanaal.
Werkzaamheden combineren
De provincie plant elk voorjaar en najaar een weekendafsluiting van de N366. Door verschillende werkzaamheden te combineren, proberen we de overlast voor het verkeer te beperken. Tijdens een volledige afsluiting kan de aannemer veiliger werken. Voor het verkeer betekent dit minder korte afsluitingen of rijbaanafzettingen in het jaar.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg