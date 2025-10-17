Themaweek ‘Doe FF Gezond!’ RSG Ter Apel

TER APEL – Ook dit schooljaar besteedt de RSG weer volop aandacht aan het welbevinden en een gezonde(re) leefstijl van zowel de leerlingen als het personeel.
De afgelopen week organiseerde de werkgroep Gezonde School daarom, samen met een aantal collega’s, diverse activiteiten. Op maandag werd een gezonde traktatie aangeboden die door leerlingen van klas 2 werd bereid en uitgedeeld.
Dinsdag en donderdag zat de kantine vol met eerste klassers die gezamenlijk een heerlijk gezond ontbijt aangeboden kregen. Ook was er die dag weer de traditionele RSG Run waaraan veel leerlingen deelnamen en hun ouders, opa’s en oma’s langs de route de sportievelingen flink aanmoedigden. Alle winnaars werden woensdag gehuldigd.
Verder kwam op woensdag ‘De Gezonde Huiskamer’ langs; een project van HANN.eu; op het schoolplein stond een bus waarin voorlichters van HANN en VNN in gesprek gingen met groepjes leerlingen. En voor alle derde klassen was er een theaterworkshop in de sportzaal met als thema ‘Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen’ (over de impact van drank en drugs in het verkeer).
Donderdag en vrijdag speelde theatergroep Komma drie keer de indrukwekkende voorstelling “In Control”, over groepsdruk, roken, vapen en drugs…De leerlingen uit klas 2 waren hiervoor uitgenodigd.
De Havo 4-leerlingen, die het nieuwe praktijkvak PGP hebben gekozen, presenteerden hun zelfbedachte gezonde snacks en in de pauzes kon iedereen weer meedoen aan een sportieve challenge, georganiseerd door beweegcoach Melle.
Op vrijdag gingen alle leerlingen uit klas 1 in de bus naar het UMCG om daar van longartsen goede informatie en voorlichting te krijgen over (de gevaren van) het vapen.
Daarna mocht iedereen gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie!
Bron en foto’s: Marian Fischer
Catharina Glazenburg