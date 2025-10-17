Van Stolbergweg zaterdag weer open

VEENDAM – Als alles volgens planning verloopt gaat in de loop van a.s. zaterdag 18 oktober de van Stolbergweg weer open voor het verkeer. Afgelopen donderdagavond en nacht was men druk met het asfalt verwijderen.
Vrijdagavond en nacht zal er een nieuw asfalt en deklaag aangebracht worden alsmede nieuwe markering en belijning. Tevens zijn er op de kruising van Stolbergweg met de Industrieweg en Oude Bos midden geleiders aangebracht, en is de kruising met de Schipperstraat aangepast.
KWS-infra voerde in opdracht van de gemeente Veendam de afgelopen drie week de werkzaamheden uit aan de van Stolbergweg.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg