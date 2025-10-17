Veendam maakt zich op voor tweede megatransport transformator

VEENDAM – Dinsdag zijn in de haven aan de Adriaan Tripweg in Veendam de laatste twee reusachtige transformatoren aangekomen. Sinds woensdag is begonnen met het afbouwen van de imposante CC3800-kraan van Adrichem. Het transport staat inmiddels gereed voor vertrek.
Tijdens het eerste transport, vorige week zondag, werd gewacht tot het licht werd. Ook komende zondag wordt verwacht, zodat het konvooi pas bij daglicht vertrekt.
Vanwege de enorme publieke belangstelling vorige week, met naar schatting 10.000 tot 15.000 toeschouwers, wordt het toezicht deze keer verscherpt. Wagenborg zet extra verkeersregelaars en toezichthouders in om de veiligheid van publiek en personeel te waarborgen. TenneT roept op om achter de linten te blijven: de voertuigen zijn groot, bevatten hydrauliek en staan onder hoge druk. Veiligheid staat voorop..
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg