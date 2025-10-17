Werkbezoeken van politieke partijen aan Treant

HOOGEVEEN – Treant kreeg afgelopen week bezoek van verschillende politieke partijen. Zo bezochten (kandidaat-) Tweede Kamerleden van VVD en SGP ziekenhuislocatie Bethesda en expertisecentrum Weidesteyn in Hoogeveen.
Op dinsdag kwam Tweede Kamerlid Diederik van Dijk met een paar SGP-leden, waaronder uit Hoogeveen, naar Bethesda. Woordvoerder Erwin Kikkers van Treant praatte hen bij over de organisatie en de uitdagingen die er zijn in de zorg. Vervolgens werd het Mammacentrum bezocht, waar de delegatie in gesprek ging met verschillende collega’s.
VVD’ers, waaronder (kandidaat-) Tweede Kamerleden Harry Bevers en Hilde Wendel en wethouder Ronald Klok (VVD Hoogeveen), deden woensdag 15 oktober Hoogeveen aan. Binnen ziekenhuislocatie Bethesda gingen zij in gesprek met Mark Van Houdenhoven, lid van de raad van bestuur van Treant. Vervolgens werden de politici rondgeleid, waarbij onder meer de basisspoedpost, het Mammacentrum en ook expertisecentrum Weidesteyn werden bezocht.
Het leverde waardevolle gesprekken op, waarbij we hopen dat na de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober a.s. de juiste keuzes gemaakt worden voor de zorgsector.
Bron/foto’s: Treant
Catharina Glazenburg