Balans in het Oldambtmeer

BLAUWESTAD – Het Oldambtmeer heeft een aantrekkelijke visstand met veel voorkomende vissoorten zoals blankvoorn, brasem en snoek. Daarnaast zijn ook zonnebaars, zeelt en karper er te vinden.
De aanwezigheid van veel rietkragen is gunstig voor de visstand, omdat het een goede kraam- en leefomgeving biedt voor jonge vissen. Waterschap Hunze en Aa’s werkt samen met Het Groninger Landschap aan een project om de oevers van het Oldambtmeer ecologisch te verbeteren en paaigebieden voor vissen te vergroten. “Door luwe zones en dode bomen in het water te introduceren, willen ze die beschutting bieden. Daarnaast profiteren waterdiertjes die leven van houtig materiaal hiervan, wat de natuurlijke balans in het meer bevordert.”
Peter Paul Schollema ecoloog Hunze en Aa’s en Sander Dijk Beleidsmedewerker Hunze en Aa’s leggen in onderstaande Video uit waarom de natuur een handje te helpen zo belangrijk is.
Beelden: Groningen1