Boek Canon van Westerwolde feestelijk gepresenteerd in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In een volle zaal van Partycentrum De Meet in Bellingwolde is zaterdagmiddag het boek Canon van Westerwolde gepresenteerd. Zo’n 160 belangstellenden woonden de feestelijke bijeenkomst bij. Het rijk geïllustreerde werk vertelt de geschiedenis van de streek – van het ‘westelijke woud’ (Westerwalda) in de vroege middeleeuwen tot het Westerwolde van vandaag.

De Canon van Westerwolde laat zien hoe mens en natuur elkaar eeuwenlang hebben beïnvloed. Lezers ontdekken hoe bewoners leefden tussen de moerassen, hoe kastelen en kerken verrezen en hoe oorlogen, religieuze veranderingen en machtige landheren hun sporen nalieten. Bekende plekken als de vesting Bourtange en Huis te Wedde krijgen ruime aandacht, maar ook kleinere verhalen – over heksenprocessen, dorpsontwikkeling en lokale gebruiken – komen tot leven met behulp van kaarten, foto’s en illustraties.

Van idee tot boek

De opening werd verricht door historicus Jochem Abbes, die vertelde hoe het idee voor de Canon van Westerwolde ontstond na het verschijnen van de Canon van Groningen. “Ook Westerwolde kent een rijke geschiedenis waar veel mensen weinig van weten,” aldus Abbes.

Daarna sprak Kineke Kuper, secretaris van de Historische Vereniging Westerwolde. Zij vertelde hoe het project zijn oorsprong vond in haar tijd als onderwijzeres. “Toen een leerling vertelde dat hij nog nooit lintbebouwing had gezien, realiseerde ik me hoe weinig kinderen weten over hun eigen omgeving,” vertelde Kuper. “We besloten de geschiedenislessen te baseren op onze streek en met leerlingen op pad te gaan.”

Tijdens een bijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde in 2019 ontstond het idee om een eigen canon te ontwikkelen. Een werkgroep van tien mensen zette de eerste digitale versie op, met onder meer een lespakket over Kamp De Beetse. Later namen Kineke Kuper, Hemmo Clevering, Frits van Kouwenhove en Jan Hidde Wilzing het initiatief om de canon ook in boekvorm uit te brengen. Ondanks de coronabeperkingen werkte de groep gestaag door: er werden subsidies aangevraagd, afbeeldingen verzameld en gesprekken gevoerd met inwoners. Janty Heeres van JantyDesign verzorgde de vormgeving, en Erfgoed Uitgevers uit Oosterwolde bracht het boek uiteindelijk uit.

Eerste exemplaren uitgereikt

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan drie mensen die veel voor het lokale erfgoed betekenen: Ruud Wegman (auteur van Westerwolders en hun woningen), Jan Huizing (samensteller van het boerderijenboek van Vriescheloo) en Klaas Meijer, betrokken bij het historisch gedenkboek 1100 jaar Onstwedde. Na afloop was het boek direct te koop. Binnen korte tijd waren alle meegenomen exemplaren uitverkocht.

Het boek is te bestellen via de webshop van de uitgever. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Groningen, SK&L Fonds, Gemeente Stadskanaal, Leefbaar Westerwolde, het Gebroeders Hesse Fonds en de Rabobank.

Lezing over klooster Ter Apel

Na het officiële deel verzorgde Stijn Arnoldussen, docent archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, een boeiende lezing over de opgravingen bij het Klooster Ter Apel. Samen met studenten onderzocht hij dit jaar de oost- en zuidzijde van het terrein, waar restanten van bijgebouwen werden gevonden. Daarbij werden onder meer twee diergraven aangetroffen met kalveren, mogelijk zogenaamde ‘verlatingsoffers’. Ook vond men gebruiksvoorwerpen zoals een vouwbeen, scherven, muntjes en een muntgewicht uit de 16e eeuw.

Arnoldussen benadrukte dat het onderzoek nog volop gaande is. In januari geeft hij een vervolglezing over de nieuwste bevindingen in de bibliotheek van Ter Apel. Meer informatie is te vinden op kloosterarcheologie.nl.

Foto’s: Jan Glazenburg

Catharina Glazenburg