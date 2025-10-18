Brandweer redt kind uit boom

SCHEEMDA – Om half zes vanmiddag heeft brandweer Scheemda een kind uit een boom gered.
De negenjarige jongen was vanmiddag in een hoge boom aan de Donellenlaan in Scheemda geklommen, maar durfde niet meer naar beneden. Uiteindelijk schakelden zijn ouders de brandweer in.
Die wist met behulp van een ladder de jongen weer veilig op de grond te krijgen. Als troost voor zijn bijzondere avontuur kreeg hij van de brandweer een troostbeer en mocht hij met zijn redders op de foto.
Bron: RTV Noord
Catharina Glazenburg