Durfals trotseren het duister tijdens EMS Spooktocht in Pekelderbos

OUDE PEKELA – Spannende momenten, geschater en een tikkeltje angst: de jaarlijkse EMS Spooktocht van buurtvereniging Eendracht Maakt Sterk (EMS) bracht vrijdagavond ruim honderd deelnemers in vervoering. Zodra de duisternis over het Pekelderbos viel, werd het rustige bos volledig overgenomen door mysterieuze figuren en griezelige verrassingen.
De avond begon bij De Aanpakkers, waar de deelnemers zich verzamelden. Vanaf daar werden ze met een busje naar het bos gebracht, waar de tocht officieel van start ging. Bij de ingang stond een circustent, sfeervol verlicht in het donker, waar de deelnemers werden verwelkomd door twee lieftallige clowns. Met hun humor en brede glimlach begeleidden ze de durfals door de tent en stoomden hen klaar voor het spannende avontuur dat hen te wachten stond.
Eenmaal in het bos kwamen de deelnemers allerlei angstaanjagende figuren tegen: clowns met kettingzagen, nonnen en monniken, angstaanjagende campinggasten, Geppetto en Pinokkio, en zelfs een horrorbruid en bruidegom. Ook wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela waagde zich het bos in om de deelnemers te laten schrikken. Er was dan ook regelmatig een gil in het bos te horen, terwijl achter elke boom een nieuwe verrassing op de durfals wachtte. Ondanks de spanning heerste er tussen het gegil en gelach door een gezellige en toegankelijke sfeer, zoals de organisatie voor ogen had.
Na afloop keerden de deelnemers lopend terug naar De Aanpakkers, waar voor iedereen een broodje hamburger klaarstond. Wie iets te drinken wilde, kon dit tegen een kleine vergoeding aanschaffen. Zo eindigde de avond op een ontspannen en gezellige manier, na een spannend avontuur vol schrik en plezier.
De EMS Spooktocht is inmiddels een geliefde traditie in Oude Pekela, waar spanning, plezier en saamhorigheid hand in hand gaan.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
