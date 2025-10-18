Herfstwandeling door de Ter Apelerbossen

TER APEL – Tijdens de herfstwandeling namen drie natuurgidsen van Staatsbosbeheer vijftien deelnemers mee door de Ter Apelerbossen, waar de herfst zich in volle pracht laat zien.
De wandeling begon bij het Klooster. Daar bewonderden de deelnemers onder andere het Spiekerhuisje, de grote tulpenboom en de bijzondere Twaalf Apostelen-boom — een winterlinde met twaalf stevige takken.
Op de ongeveer zeven kilometer lange route kwamen de wandelaars langs een Joodse begraafplaats, een vistrap, een “wensenboom” en een recent aangeplant bos. De jonge bomen zijn beschermd met plantkokers, die nog twee tot drie jaar blijven staan.
Vervolgens liep de groep door het bos naar de Vossenberg, met zijn 13,5 meter de op één na hoogste heuvel van Westerwolde. Onderweg werden talrijke paddenstoelen bewonderd, met als topfavoriet natuurlijk de rood-met-witte Vliegenzwam. Ook de Knolamaniet, Bruine ringboleet en Gele aardappelbovist trokken veel aandacht.
Na afloop konden de deelnemers genieten van een welverdiende kop koffie bij hotel Boschhuis.
Morgen is de paddenstoelenwandeling in Sellingen. Een ervaren gids neemt deelnemers mee op ontdekkingstocht door het bos, waarbij verschillende soorten paddenstoelen worden geïdentificeerd en besproken. Welke rol spelen paddenstoelen in het ecosysteem? Duivelsei, heksenboter, heksenkring, satansboleet, van waar al die namen? De gids vertelt het allemaal!
Locatie: Kopje Genieten, Sellingen
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer: Paddenstoelenwandeling Westerwolde. De wandelingen zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Honden zijn niet toegestaan tijdens de wandelingen
Foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg