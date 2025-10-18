DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sögel
Vrijdagavond vond op de parkeerplaats van supermarkt Edeka aan de Sigiltrastraße in Sögel een aanrijding plaats. Een man had zijn Mercedes E-Klasse rond 21:35 uur op de parkeerplaats geparkeerd om boodschappen te doen. Toen hij ongeveer 15 minuten later bij zijn auto terugkeerde, trof hij aanzienlijke schade aan. De materiële schade wordt geschat op ongeveer € 2.500,-. Getuigen met informatie over het ongeval of een mogelijk betrokken voertuig worden verzocht contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952 / 93450.
Haren
Vrijdagmiddag heeft zich bij een bedrijf op het industrieterrein in Haren een incident voorgedaan, waarbij een medewerker ernstig gewond is geraakt. Volgens de huidige informatie was de 32-jarige man bezig met werkzaamheden aan een technische installatie toen er door een nog onbekende oorzaak kortsluiting ontstond. De medewerker raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Hij is per traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Er was geen sprake van open vuur. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het incident.
Vanmorgen vond omstreeks 9.20 uur in de Wierescher Straße in Haren een ernstig verkeersongeval plaats.
Volgens de huidige informatie is een 32-jarige bestuurder van een Skoda Octavia door nog onbekende oorzaak links van de weg geraakt. De auto botste eerst tegen een boom en vervolgens tegen een andere boom en een verkeersbord. De bestuurder raakte levensgevaarlijk gewond. Na eerste medische behandeling is hij per ambulance naar een ziekenhuis in Meppen gebracht. De auto is total loss verklaard. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg