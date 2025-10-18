Na 25 jaar weer open dag bij Hunze en Aa’s in Veendam

VEENDAM – Voor het eerst sinds de opening in 2000 opende Waterschap Hunze en Aa’s vandaag opnieuw de deuren voor het publiek. De open dag markeerde het 25-jarig jubileum van het waterschap, gevestigd aan Aquapark 5 in Veendam.
De belangstelling was groot: vooral in de middag ontstond een ware stormloop. Bezoekers kregen een unieke kans om achter de schermen te kijken bij het waterschap dat verantwoordelijk is voor waterbeheer in Groningen en Drenthe. In het kantoor kon men zich vrij bewegen, terwijl het laboratorium (LAP) alleen onder begeleiding toegankelijk was in kleine groepjes.
Met presentaties over dijkbeheer, waterkwaliteit en klimaatmaatregelen werd duidelijk hoe breed en belangrijk het werk van Hunze en Aa’s is. De open dag was niet alleen feestelijk, maar ook een zeldzame gelegenheid om het hoofdkantoor van binnen te zien. Daarmee onderstreept Hunze en Aa’s haar betrokkenheid bij de regio én haar transparantie richting de samenleving.
Tekst en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg