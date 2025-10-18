Rien Nieuwold neemt afscheid van Nutsdepartement Wildervank

WILDERVANK, VEENDAM – Tijdens haar jaarvergadering vrijdagavond in Brouwhotel Parkzicht heeft het Nutsdepartement Wildervank penningmeester Rien Nieuwold (80) in het zonnetje gezet.
Nieuwold had vorig jaar aangegeven om zijn functie beschikbaar te stellen en te stoppen. Voor zijn vele werk ontving hij een bladblazer als afscheidscadeau.
‘Op mijn 80-jarige leeftijd, en na 24 jaar op de centjes te hebben gepast, is het mooi geweest’ aldus Nieuwold. Het Nutsdepartement Wildervank bestaat sinds 1837 en is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Bron: Peter Panneman
