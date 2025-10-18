Stap in een andere wereld! Musea openen de deuren tijdens eerste MuseumnachtWesterwolde

WESTERWOLDE – Op zaterdag 8 november vindt de eerste Museumnacht Westerwolde plaats, 7 musea in de gemeente Westerwolde openen dan tussen 19.00 en 24.00 uur hun deuren voor het publiek met

een speciaal sfeervol programma.



De museumnacht is een initiatief van de 7 musea en richt zich op zowel bestaande en nieuwe bezoekers en staat helemaal in het teken van sfeer, lichtjes, mystieke verhalen en bijzondere ervaringen. Alle deelnemende musea bieden naast hun reguliere exposities extra activiteiten voor de bezoekers.

Zo kun je in het MOW Museum Westerwolde een date-night arrangement boeken, of met de kinderen een workshop ‘afrekenen met monsters onder je bed’ volgen. In Museum Vesting Bourtange is er muziek in het Kruithuis. In Museum Klooster Ter Apel kun je Gregoriaanse zang horen of een biercollege volgen. Of loop je liever met een zaklampje tussen de archeologische resten in Vestingmuseum Oudeschans?

Ook voor gezinnen zijn er veel activiteiten. Naast een bezoek aan één of meer van de deelnemende musea rijdt er ook een bus tussen een aantal van de deelnemende musea in Ter Apel, Bellingwolde en Bourtange. De bustour zal worden begeleid door een verhalenverteller die de deelnemers onderweg mysterieuze verhalen in het donkere Westerwoldse landschap zal vertellen. Zo ervaren bezoekers Westerwolde als een ware andere wereld.



Bezoekers kunnen op voorhand een passe-partout reserveren waarmee ze alle deelnemende musea kunnen bezoeken. Ook is het mogelijk om één van de deelnemende musea te bezoeken en ter plekke een entreebewijs voor dat museum aan te schaffen. Voor deelname aan de bustour is een apart ticket beschikbaar, wat ook online beschikbaar komt.



Binnenkort wordt de website www.museumnachtwesterwolde.nl actief waarop de deelnemende musea zich presenteren en ook de activiteiten per museum staan vermeld. De eerste museumnacht is ook een aftrap voor meer samenwerking tussen de verschillende musea in Westerwolde. Ieder museum vertelt een deel van de unieke geschiedenis van het gebied. In de toekomst willen de musea meer en vaker samenwerken, zowel voor- als achter de schermen. De musea verwachten dat deze samenwerking ook wordt geborgd in de cultuurvisie van de gemeente Westerwolde die op dit moment wordt uitgewerkt.



Om de kosten van deze eerste museumnacht te dekken hebben de musea een beroep gedaan op

diverse fondsen, waarvan Leader, de Emmaplein Foundation, Het Cultuurfonds, het Gebiedsfonds

Westerwolde, en de Stichting Wildervank Fonds inmiddels een bijdrage hebben toegezegd.

Deelnemende Musea

Museum Klooster Ter Apel

Kamp de Beetse Sellingen

Museum Vesting Bourtange

Burcht Wedde

Landgoed Tenaxx

MOW Museum Westerwolde

Vestingmuseum Oudeschans

Bron: Hendri Meendering

Catharina Glazenburg