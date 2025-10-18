Tentoonstelling Winkeltjes geopend in het MOW Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In Museum Westerwolde (MOW) in Bellingwolde is vanmiddag de tentoonstelling Winkeltjes geopend – een fotografische ode aan de kleine, vaak geïmproviseerde wegkraampjes in en rond het dorp.
De expositie toont werk van kunstenaar Lisa Smithson, aangevuld met beeldend werk van jonge makers uit de regio. Tijdens de opening verzorgde Ruby de Vos, senior onderzoeker bij het lectoraat Art & Sustainability aan de Hanzehogeschool Groningen, een lezing over de betekenis van deze alledaagse kraampjes.
Ode aan het alledaagse
Voor haar project Winkeltjes fotografeerde Smithson tientallen verkoopstalletjes langs de wegen rond Bellingwolde. Ze trof een bonte verzameling kramen: van eenvoudige plastic tafels en houten kratjes tot zorgvuldig getimmerde toonbanken. Overal worden met zorg aardappels, jam, plantjes of kleine spulletjes aangeboden – vaak tegen een vriendelijk prijsje.
“Deze winkeltjes zijn herkenbare elementen in het landschap,” vertelt Smithson. “Ze laten iets zien van de creativiteit, gastvrijheid en eigenheid van de mensen die ze neerzetten.”
Jonge makers
Leerlingen van CBS De Wegwijzer leverden een bijzondere bijdrage aan de tentoonstelling. Zij maakten tekeningen waarin ze verbeeldden wat zij zelf graag zouden kopen bij zo’n kraampje. De kindertekeningen vormen een kleurrijke aanvulling op Smithsons fotografisch werk.
Reflectie op duurzaamheid
In haar lezing nodigde Ruby de Vos het publiek uit om met andere ogen naar deze kleine verkooppunten te kijken. Wat zeggen ze over lokale economie, duurzaamheid en gemeenschapszin? En hoe kunnen zulke eenvoudige initiatieven ons inspireren om anders met ons dagelijks leven om te gaan?
Bezoek
De tentoonstelling Winkeltjes is te bezichtigen in het MOW – Museum Westerwolde in Bellingwolde.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg