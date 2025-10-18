Voorstelling: Mijn geheime vader in van Beresteyn Veendam

VEENDAM – Wie was de man die altijd vertrok zonder uitleg, thuiskwam met (steeds) een andere auto, de telefoon opnam in het Russisch en luisterde naar morsecode berichten? In Mijn geheime vader brengen theatermakers en broer en zus Klemens en Klavertje Patijn het waargebeurde verhaal van hun vader – geheim agent bij de AIVD – naar het toneel. In een tijd waarin Nederland 80 jaar vrijheid herdenkt en veiligheid urgenter is dan ooit. De actuele en muziektheatervoorstelling is 11 oktober 2025 in première gegaan in de Schouwburg in Amstelveen en reist nu het hele land door.

Wat als je pas na decennia ontdekt dat je vader een spion was?

Mijn geheime vader is een muzikale zoektocht naar de onzichtbare fundamenten van vrijheid, en de eenzame prijs die daarvoor wordt betaald. Terwijl hun vader zijn werk als contraspion zorgvuldig verborg, groeiden zijn kinderen op met wantrouwen, halve verhalen en geheimhouding. Nu, jaren later, proberen zij te begrijpen wat er werkelijk speelde — en wat dat zwijgen met hun gezin heeft gedaan. Met morsecode-arrangementen, jazz-invloeden, fragmentarisch spel en livemuziek zetten broer en zus Patijn hun verbeelding in om het onbesproken leven van hun vader te begrijpen – en hun eigen jeugd daarin terug te vinden.



“Elke familie heeft een geheim. Familiegeheimen zijn er meestal niet voor niets. Je moet goed nadenken voordat je een geheim naar buiten brengt” – Klemens Patijn.

Waarom juist nu?

2025 markeert 80 jaar vrijheid – én 80 jaar AIVD. Terwijl thema’s als spionage, privacy en geopolitieke dreiging dagelijks het nieuws domineren, biedt deze voorstelling een urgente, menselijke blik op de schaduwzijde van onze veiligheid. We hoopten dat de Koude Oorlog geschiedenis was, maar de realiteit haalt ons in: inlichtingendiensten zijn actiever dan ooit, er woedt een oorlog op Europees grondgebied, en wereldwijd staan democratieën onder druk. Vrijheid, vrede en veiligheid blijken niet vanzelfsprekend. Wat betekent vrijheid nog, als je je eigen leven geheim moet houden?

Over Tg Goed Gezelschap

Tg Goed Gezelschap is het gezelschap rondom theatermaker en acteur Klemens Patijn. De groep maakt muziektheater op het snijvlak van persoonlijke verhalen en grote maatschappelijke thema’s. Eerder bracht het gezelschap succesvolle voorstellingen als Senang en Pianostemmen. Tg Goed Gezelschap staat bekend om zijn muzikale, gelaagde vertelvorm en het blootleggen van verhalen die vaak onbesproken blijven.

Credits

Spel en concept: Klemens Patijn en Klavertje Patijn Muziek & compositie Sebastiaan Bax Regie Ria Marks Tekst Wessel de Vries Kostuumontwerp Dorien de Jonge Producent Tg Goed Gezelschap Tournee Kobra Theaterproducties.

De voorstelling van Mijn geheime vader is op 11 december te zien in Cultuur- en Congrescentrum van Beresteyn Veendam.

Bron: Kobra Theaterproducties

Catharina Glazenburg