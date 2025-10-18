VVS wint met duidelijke cijfers van Wagenborger Boys

OOSTWOLD – Was het de eerste helft nog moeizaam en slaapverwekkend wat beide ploegen lieten zien, in de tweede helft pakte de thuisploeg de draad goed op en wist uit te lopen naar een overtuigende 5-2 overwinning.

De wedstrijd begon met enige vertraging, scheidsrechter Brian Eenkhoorn uit Delfzijl constateerde namelijk terecht dat de lijnen opnieuw gekalkt moesten worden, dit omdat ze niet goed zichtbaar waren.

Bij de thuisploeg van trainer Jaap Veldhuis ontbraken door hamstringproblemen zowel Romke Smit als Gerjan Drenth, Veldhuis zijn normale hele rechter kant.

VVS kwam na tien minuten in de wedstrijd op een voorsprong. Uit een corner genomen door Sem Boven werd in eerste instantie op doel geschoten door Mark Heeres. Nadat doelman Arjan Levinga nog redding wist te brengen was het in de rebound de mee naar voren gekomen Danny van Lang die de 1-0 binnenkopte.

Linkerspits Remco de Kleine had daarna de club uit Oostwold op een 2-0 kunnen zetten, na een knappe actie belande zijn bal echter op de paal. Na twintig minuten spelen was Veldhuis al genoodzaakt tot het inbrengen van een wissel. Jeroen Brul ging door zijn knie en voor hem kwam Ferre Mekelenkamp binnen de lijnen. Het spel was van beide kanten niet best en ballen werden zelfs van korte afstand zo maar bij de tegenstander in de voeten gespeeld. Vanuit het niets kwamen de Wagenborgers vlak voor rust op een gelijke hoogte. Jayden Bruggemann werd heel licht in de rug geduwd en ging naar de grond. Eenkhoorn wees resoluut naar de stip, waarna aanvoerder Ruben de Gries doelman Tim Ludwig naar de verkeerde hoek stuurde.

Vlak na rust kwam bij VVS Mischa de Lang in het veld voor Thijmen Reintke. Het eerste gevaar in de tweede helft kwam van VVS en dit zou zo blijven. Mika Hillenga kromde de bal met de binnenkant geschoten naar de verre hoek, de bal vloog rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Daarna was het de tweede helft erg goed spelende Lars Eggens die laag voorlangs legde, waarna Ferre Mekelenkamp net een teenlengte tekortkwam om de bal af te ronden.

Met nog een half uur te spelen kwam de ploeg van Veldhuis wederom en verdiend op voorsprong. Eggens haalde hard uit en de bal verdween onhoudbaar hoog in het doel. VVS bleef druk houden en de 3-1 kwam vlot. Vanuit de kluts en met een mooi boogje verdween de bal in de verre hoek, Mika Hillenga was de klutser. De dit seizoen na een uitstapje bij Bato teruggekeerde Sem Boven schoot knap een vrije bal en de 4-1 binnen. Nadat VVS nog Mark Heeres en Owen Sportel voor Derk Steenhuis en Remco de Kleine binnen de lijnen bracht, was het nog eens Eggens die zijn tweede van de middag maakte. In hun enige uitval in de tweede helft was het dan nog Wagenborger Roy Poker die voor de uiteindelijke 5-2 tekende.

Jaap Veldhuis (trainer VVS): De eerste helft was een beetje mat, tweede helft was een stuk beter. Zij zijn twee keer voor doel geweest en twee keer gescoord en wij hebben er vijf gemaakt. Dus wat dat betreft tevreden met de tweede helft in ieder geval. Zij zakten heel ver in, dan moet je van achteruit in dribbelen en dan een overtal creëren. Dat gebeurde wel, maar dan durfden we de bal niet in te spelen en maakten hierbij vaak de verkeerde keuzes. Tweede helft deden we dat een stuk beter. Hebben er in de plek van een verdediger een middenvelder bij gezet, ook omdat zij met één of twee mensen voorin speelden. We gingen toen over op een 3-4-3 opstelling, wat goed uitpakte voor ons. In de rust heb ik aangegeven dat er meer overtuiging in ons spel moest komen. We speelden de tweede helft meer naar voren, hebben sneller de tegenstander onder druk gezet en daardoor kom je ook sneller weer in balbezit. Ik heb genoten van het spel van mijn ploeg in de tweede helft.

Jarno Medema en Reitze Enderlé (trainer en leider Wagenborger Boys): In de eerste helft speelden wij nog wel redelijk, al was VVS de beter voetballende ploeg. Vooral in de opbouw hadden we er moeite mee om VVS vast te zetten. Je kunt dan gelukkig nog op 1-1, want eigenlijk hebben we geen enkele kans gecreëerd. Dan hoop je dat het de tweede helft voetballend wat beter gaat, maar dat ging uiteindelijk niet. VVS speelde met meer power en mankracht, wij hadden dat totaal niet. We gaven te snel een lange bal, speelden onrustig en hadden te weinig stootkracht voorin. En je geeft gewoon binnen een kwartier de hele wedstrijd weg. Bij ons waren er twee jongens die normaal altijd in de basis staan een weekendje weg, waaronder onze topscorer Erik Kort die bij ons op de 10 positie speelt. We hadden vandaag als wissels jongens mee van onze JO17. Normaal kun je dan nog wel wat fysiek brengen, maar dat kon vandaag niet.

