Zonnige najaarsmodeshow sluit modeweek in Veendam af

VEENDAM – Veendam stond deze week volop in het teken van mode. Na een sfeervol Fashion Event op woensdagavond in theater vanBeresteyn, volgde zaterdag een zonnige najaarsmodeshow op het Veenlustplein. Beide evenementen trokken veel publiek en lieten zien hoe sterk lokale ondernemers samenwerken.
Zaterdagmiddag presenteerden de deelnemende modezaken hun nieuwste najaarscollecties tijdens Ven van Mode. Op het Veenlustplein kwamen meer dan 50 modellen voorbij op de catwalk, waarbij uiteenlopende stijlen en trends werden getoond. Na afloop trokken de modellen het centrum in voor modeflitsen bij de deelnemende winkels.
Dankzij het zonnige weer ontstond een gezellige drukte in de winkelstraten. De combinatie van lokale betrokkenheid, herkenbare modellen en een sfeervolle setting maakte deze modedag tot een succes. Samen met het Fashion Event eerder in de week vormde het een inspirerende modeweek voor ondernemers én publiek.
Tekst en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg