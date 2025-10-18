Zonnige najaarsmodeshow sluit modeweek in Veendam af

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 18 oktober 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG WEEKEND | VOLGENDE WEEK HERFST

De bewolking is vannacht opgelost en we hebben daardoor een mooie zonnige dag, met gaandeweg wat sluierbewolking en vanmiddag een paar kleine stapelwolken. De wind is zwak tot matig uit het oosten, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 12 a 13 graden.

Vanavond en vannacht is het nog vrij helder en het wordt ook koud met een minimumtemperatuur van 5 graden. Veel lager zal het niet worden want er blijft vannacht een beetje wind. Mist is dan ook niet te verwachten maar het is morgenochtend fris met 6 tot 10 graden en windkracht 3. Er is morgenochtend nog vrij veel zon, in de middag komt er meer bewolking: in de nacht naar maandag gaat het regenen. Maximumtemperatuur morgen rond 13 graden.

Maandag trekt een regenzone weg en daarna krijgen we opklaringen en vooral maandagavond enkele buien. Dinsdag en woensdag wisselen opklaringen en buien elkaar af, donderdag en vrijdag zijn dagen met vrij veel regen.